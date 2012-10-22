БАТЭ – «Валенсия». 23 октября матч Лиги чемпионов в Минске посетят около 30 тысяч болельщиков и 200 журналистов

Новости Беларуси. Смогут ли футболисты БАТЭ доказать, что они сильнее знаменитой испанской «Валенсии» и подтвердят ли они статус главной сенсации сезона станет известно 23 октября. Вечер вторника на минском «Динамо», судя по всему, будет жарким. Уже раскуплено почти 30 тысяч билетов. А долгожданный матч будут освещать две сотни журналистов.

История противостояния БАТЭ с «Валенсией» начнется 23 октября – раньше команды ни разу не пересекались. Более того, «Валенсия» впервые сыграет с белорусским клубом. А вот борисочане с испанскими командами встречались. В этом противостоянии пока мы уступаем с общим счетом 1:18. Чего стоят только прошлогодние матчи с «Барселоной»: 0:5 дома и 0:4 на выезде.

Впрочем, тогда еще команду Виктора Ганчаренко не называли главной сенсацией текущей Лиги чемпионов. На этот раз другие реалии и совсем другие ставки и прогнозы. Если в начале группового раунда на победу БАТЭ коэффициент достигал отметки 8 и даже 10, то сейчас букмекеры страхуются.

Алина Иняшкина, ведущий специалист букмекерской компании:

Победная серия БАТЭ повлияла лишь на прогнозы букмекеров. По сравнению с предыдущими матчами, коэффициент на победу БАТЭ достаточно низок – 3,4 всего лишь. На победу «Валенсии» – 2,0

Предматчевую тренировку испанцы предпочли провести утром 22 октября на своей базе в Патерне. После обеда они вылетели в Минск. Гостиницу забронировали рядом со стадионом. На восемь часов вечера запланирована предматчевая пресс-конференция главного тренера испанцев Маурисио Пеллегрино.

Наставник БАТЭ Виктор Ганчаренко, в свою очередь, отметил, что к поединку готовы абсолютно все футболисты – в его обойме 21 полевой игрок. В том числе и восстановившиеся после повреждений Артем Радьков и Дмитрий Бага.

Болельщики:

В пользу БАТЭ – 2:1. «Валенсия» сможет забить, потому что у нее очень мощное нападение.

Я всегда верю в наших.

Билеты на матч с «Валенсией» расходятся даже лучше, чем на поединок с «Баварией». На стадионе ожидают аншлаг. После вчерашнего дня проданы уже 27 тысяч билетов. 22 октября и в день матча купить их можно только в кассах стадиона. Время работы – с 11 до 20 часов без обеденного перерыва.

Болельщики:

Я взял три билета. Завтра пойду с товарищем, с коллегами по работе. Думаю, что все-таки будет либо ничья, либо победа БАТЭ.

Я завтра иду с дочкой. Она тоже поклонница футбола, особенно испанского.

Соперник БАТЭ в национальном чемпионате сейчас занимает девятое место среди 20 команд. В последнем матче футболисты «Валенсии» праздновали победу: они оказались сильнее «Атлетика» – 3:2. Лидер белорусского чемпионата также на победной волне: в преддверии матча с испанцами борисовчане одолели мозырскую «Славию» – 2:1.

Матч Лиги чемпионов, который начнется на минском стадионе «Динамо» завтра в 21:45, рассудит 40-летний арбитр из Шотландии Крейг Томсон. В апреле этого года он работал на испанском полуфинале Лиги Европы. Тогда «Валенсия» на выезде уступила «Атлетико» – 2:4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день матча БАТЭ – «Валенсия» синоптики прогнозируют небольшие осадки, однако к вечеру дожди должны прекратиться. Воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. Так что выяснять отношения командам предстоит при вполне футбольной погоде.