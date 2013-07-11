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Пловцы Александра Герасименя и Евгений Цуркин выиграли «золото» на Универсиаде в Казани. На счету Александры – два рекорда

11 июля 2013 17:10
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Новости России. Сразу две медали высшей пробы выиграли 11 июля белорусские пловцы на летней Универсиаде в Казани. Евгений Цуркин в финале пятидесятиметровки баттерфляем разделил первое место с украинцем Андреем Говоровым.

Другое «золото» принесла в копилку нашей сборной Александра Герасименя. На этой же дистанции, 50 метров баттерфляем, она была лучшей, установив при этом новый национальный рекорд и рекорд Универсиады, – 25,84 секунды.

Таким образом, в активе белорусских спортсменов в Казани уже 10 медалей, три из которых золотые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Плавание

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