Пловцы Александра Герасименя и Евгений Цуркин выиграли «золото» на Универсиаде в Казани. На счету Александры – два рекорда

Новости России. Сразу две медали высшей пробы выиграли 11 июля белорусские пловцы на летней Универсиаде в Казани. Евгений Цуркин в финале пятидесятиметровки баттерфляем разделил первое место с украинцем Андреем Говоровым.

Другое «золото» принесла в копилку нашей сборной Александра Герасименя. На этой же дистанции, 50 метров баттерфляем, она была лучшей, установив при этом новый национальный рекорд и рекорд Универсиады, – 25,84 секунды.

Таким образом, в активе белорусских спортсменов в Казани уже 10 медалей, три из которых золотые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.