До чемпионата мира по хоккею-2014 – 300 дней. Что уже сделано и когда откроется «Чижовка-Арена»

Новости Беларуси. 300 дней до чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске. Многие страны уже присылают тысячные заявки на билеты. Встречать гостей соревнований на аренах будет талисман чемпионата – зубр Волат. 11 июля авторам имени талисмана вручили дипломы победителей и билеты на матч открытия соревнований.

Зубра Волата признали европейские болельщики. Организаторы соревнований проверили, как относятся к талисману чемпионата мира по хоккею-2014 за пределами нашей страны. Оказалось – болельщики позитивно воспринимают и образ, и имя зубра-хоккеиста.

Мария Мацкевич, победитель конкурса «Придумай имя талисману»:

В довольно интернациональной команде мы смотрели матч Норвегия – Беларусь. Меня порадовало то, что они с первого раза, без акцента, с нужным ударением прочитали наше имя.

Мария, несмотря на свою хрупкость, – заядлый болельщик. Она предложила назвать талисман чемпионата Волатом, как, впрочем и еще один участник конкурса – житель Сенно Витебской области Леонид Кравченко. За него диплом и сертификат на билеты на матч открытия чемпионата получила дочь Татьяна.

Татьяна, дочь победителя конкурса «Придумай имя таличману» Леонида Кравченко:

Ему привиделось имя во сне. Рано утром он сразу написал.

У нас семья из четырех человек, поэтому у нас будет, наверное, очень жуткая война по поводу этих билетов, кому они достанутся: или детям, или мы с мужем пойдем.

Придумать имя талисману пытались больше 10 тысяч человек. Всего было предложено почти 300 вариантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, зубр будет встречать и поддерживать болельщиков чемпионата. Канадские мастера изготовят ростовые куклы, управлять которыми будут артисты из Канады. Один талисман чемпионата в полный рост обойдется организаторам в 4 тысячи канадских долларов. Всего же таких кукол будет пять: по две на каждую арену и одна запасная.

Строительные работы на одном из главных спортивных объектов чемпионата мира по хоккею-2014 идут полным ходом. Изначально «Чижовка-Арена» должна была быть готова к июлю, но потом сроки сдачи перенесли на 1 декабря. Именно в декабре здесь уже начнут проводить соревнования. Планируется, что первыми на лед «Чижовка-Арены» выйдут хоккеисты «Юности».

Евгений Ворсин, директор дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Я думаю, первые матчи будут собирать зрителей, поскольку арена вновь открыта, и она всегда интересна и как с точки зрения посещений матчей, и как с точки зрения ознакомления с этой ареной.

Билеты на соревнования поступят в продажу в начале сентября. Стоимость самых дешевых – 6 евро. Из разных стран приходят многотысячные заявки.

Евгений Ворсин, директор дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Отрабатывается схема продажи билетов в электронном виде, в оригинале, сертификатами и так далее.

Может быть, не более 10 или 20 билетов в одни руки, чтобы не было спекуляций.