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Белорусские гребцы в 10-й соревновательный день на Универсиаде в Казани завоевали 4 медали

15 июля 2013 07:16
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Новости России. Новости всемирной универсиады, которая продолжается в российской Казани. В 10 соревновательный день белорусские спортсмены уже успели попасть на пьедестал. «Золото» в гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров завоевала женская двойка, в которую вошли Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

Байдарочница Маргарита Тишкевич отметилась «серебром», а каноист Артем Кожур поднялся на третью ступень пьедестала. «Бронза» также в активе мужской каноэ-двойки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования продолжаются.

# Гребля

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