Ралли-рейд «Шелковый путь-2016» завершен: лучший белорусский экипаж в общем зачете стал 6-м

Новости Беларуси. Ралли-рейд «Шелковый путь-2016» узнал имена своих победителей. В категории внедорожников на заключительном спецучастке победу отпраздновал Язид Аль-Раджи на Mini. Лидер общего зачета француз Сириль Депре на Peugeot на этом отрезке финишировал 7-м, что все равно позволило ему остаться на первой строчке генеральной классификации и отпраздновать итоговую победу.

В категории грузовиков 14-й этап выиграл экипаж Айрата Мардеева из КамАЗа. Он же и стал победителем всего ралли-рейда,

принеся КамАЗу 5-ю кряду викторию на «Шелковом пути».

Лучшим из белорусских экипажей в общем зачете стал МАЗ Сергея Вязовича,

расположившийся на 6-й позиции. Еще два белорусских экипажа, грузовики Александра Василевского и Алексея Вишневского, заняли 9-ое и 10-ое места соответственно.

Завершится ралли-рейд «Шелковый путь-2016» 24 июля торжественным финишем в самом центре Пекина. Там же пройдет и награждение победителей.