Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой планеты

После завершения Уимблдона обновились теннисные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полуфинал третьего в сезоне Большого шлема позволил Арине Соболенко остаться первой ракеткой планеты. Отрыв от ближайшей преследовательницы Кори Гауф из США составляет более 4 тысяч 700 пунктов. Благодаря победе на кортах всеанглийского лаун-теннисного клуба и крокета в первую тройку вернулась Ига Швентек. Финалистка Аманда Анисимова из США теперь 7-я. Виктория Азаренко вновь в минусе. Отныне она – 91-я ракетка планеты. Александра Саснович добавила 15 позиций и стала 92-й. Ирина Шиманович 165-я.

У мужчин на вершине новоиспеченный триумфатор Уимблдона итальянский теннисист Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии – третий. Лучший из белорусских теннисистов – Эрик Арутюнян. Он находится только на 490-й позиции.