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После боя Кличко-Поветкин скончался болельщик

06 октября 2013 14:33
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Новости России. Нескольким зрителям поединка украинского боксера Владимира Кличко и россиянина Александра Поветкина стало плохо во время боя. Один из болельщиков скончался по дороге в больницу. Врачи констатировали «Тромбоэмболию», сообщает «Интерфакс».

Всего за медицинской помощью в спорткомплексе «Олимпийский» обратились 5 человек, троим из которых потребовалась госпитализация.

Напомним, вчера Кличко одержал абсолютную победу над Поветкиным. Украинский боксер разгромил русского витязя, не отдав тому ни одного из 12 раундов. Текущий бой определил обладателя всех трех поясов – WBA, IBF и WBO.

Справка ctv.by:
Тромбоэмболия — острая закупорка кровеносного сосуда, оторвавшимся от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попавшим в циркулирующую кровь. В результате возникает риск инфаркта или инсульта. О симптомах и профилактике заболевания смотрите видео.  

# Мировой бокс

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