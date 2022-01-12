Бой за вторую позицию в таблице. Как прошёл матч «Металлурга» против «Гомеля» на ЧБ по хоккею?

Новости Беларуси. Возобновился чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В среду, 12 января, состоялась битва титанов.

Жлобинский «Металлург» принимал «Гомель». Это была борьба за вторую позицию в таблице. В сезоне турнирные пути соперников пересекались трижды. И все время минимально сильнее был «Гомель». В этот раз «волки» намеревались не только прервать неудачную серию, но и порадовать родную публику.

Счет в матче открыли гости уже на шестой минуте. Хозяева ответили, но после вновь пропустили. А во второй 20-минутке дружины устроили шайбовую феерию. «Рыси» существенно оторвались, но жлобинцы сумели изменить ход поединка и до перерыва минимально сократили цифры на табло.