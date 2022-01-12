Белорус Константин Милюков квалифицировался на ЧЕ по фигурному катанию

В среду, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине мужчины и пары представили свои короткие программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обладатель олимпийской путевки наш Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу с 18-го места, получив у судей 69,1 балла. Несмотря на неудачный старт, а фигурист упал с четверного сальхова, Милюков сумел собраться и все остальные прыжковые элементы выполнил чисто.
Промежуточное лидерство захватил россиянин Андрей Мозалев. Второе место у его соотечественника Марка Кондратюка. За ним следует еще один представитель России Евгений Семененко. Медальный топ в мужской одиночке определится в пятницу, 14 января.
Также в произвольную программу отобралась и наша спортивная пара – Богдана Лукашевич и Александр Степанов. За чистый прокат белорусы получили почти 59 баллов. Чемпионы Европы-2022 в парном катании определятся уже в четверг, 13 января.