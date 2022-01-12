Белорус Константин Милюков квалифицировался на ЧЕ по фигурному катанию

В среду, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине мужчины и пары представили свои короткие программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладатель олимпийской путевки наш Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу с 18-го места, получив у судей 69,1 балла. Несмотря на неудачный старт, а фигурист упал с четверного сальхова, Милюков сумел собраться и все остальные прыжковые элементы выполнил чисто.