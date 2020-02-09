Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай
Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6 февраля мир отметил Всемирный день муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Как все мы знаем, мой коллега Виталий Гурков – заслуженный мастер спорта. Он многократный чемпион мира. Причем как среди любителей, так и среди профи. Виталик, скажи, а этот день для тебя будничный или какой-то особенный?
Виталий Гурков, СТВ:
Этот день будничный даже в Тайланде. Он не считается нерабочим днем. Но, тем не менее, это особенный день для всех любителей данного единоборства.
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Кристина Момот:
А вот скажи, чем тебя привлек муай-тай?
Виталий Гурков, СТВ:
Муай-тай меня привлек, наверное, красотой этого вида спорта и тем, что, несмотря на агрессивность боев, спортсмены все-таки испытывают друг к другу глубокое уважение.
Кристина Момот, СТВ:
Они добрые и нежные внутри, как и наша коллега Алена Лешкевич. Потому что бить точно в цель в ринге и сразить всех своей харизмой она умеет.
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Она бросила себе очередной вызов, став ведущей программы «СТВ-спорт». Она выходит в прямой эфир. Это я к тому, что белорусские тайцы не боятся никого и ничего.