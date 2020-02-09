Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай

Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6 февраля мир отметил Всемирный день муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Кристина Момот, СТВ:

Как все мы знаем, мой коллега Виталий Гурков – заслуженный мастер спорта. Он многократный чемпион мира. Причем как среди любителей, так и среди профи. Виталик, скажи, а этот день для тебя будничный или какой-то особенный?

Виталий Гурков, СТВ:

Этот день будничный даже в Тайланде. Он не считается нерабочим днем. Но, тем не менее, это особенный день для всех любителей данного единоборства. Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь Кристина Момот:

А вот скажи, чем тебя привлек муай-тай? Виталий Гурков, СТВ:

Муай-тай меня привлек, наверное, красотой этого вида спорта и тем, что, несмотря на агрессивность боев, спортсмены все-таки испытывают друг к другу глубокое уважение.