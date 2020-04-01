Богданович о переносе ОИ-2020: «Думаю, что спортсменам это где-то и на руку»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Для любого спортсмена Олимпиада – это заветный этап, вершина тех амбиций, которые он хочет реализовать. Чисто психологически в данном случае – человек готовился, пришёл на пике формы, собирался выступить, и раз – это всё на год позже. Как это может отразиться на тренировочном процессе, на самом спортсмене?

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Здесь две такие составляющие получаются, что, так как Олимпиада и пик соревнований всех, то и психологически тяжело к ним готовиться. Потому что ты не знаешь, как ты выступишь, ты готовишься, но нет той стопроцентной гарантии, что ты выступишь хорошо.

И в связи с такой обстановкой, что неизвестно, что будет твориться в мире, когда происходят такие вот непонятные, непредсказуемые действия, то как пойдёт твоя подготовка? И я думаю, что спортсменам в этом плане психологически будет легче. С них спал этот груз ответственности. Потому что вот эта непредсказуемость она их ещё немножечко тревожит. И у каждого запланирован объём тренировок – он срывается. Где-то переезжает, где-то карантин. Такой дисбаланс в подготовке проходит.

И тем самым даётся возможность того спокойствия, что в следующем году этот коронавирус, пандемия эта спадёт, и он будет планомерно идти к своей цели без каких-то вмешательств извне. Я думаю, что спортсменам это где-то и на руку, потому что ещё некоторые спортсмены, я думаю, смогут подготовиться к отборочным соревнованиям. То есть у нас же не все завоевали лицензии. У нас ещё есть виды спорта, которые будут добираться.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.