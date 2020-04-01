Прямой эфир

Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»

01 апреля 2020 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В делегацию планируют больше включать медперсонала?

Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»

Дмитрий Довгалёнок о подготовке к Олимпиаде: «Всё, что сделано и сформировано, просто сохранится на следующий год»-1

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Дело в том, что на сегодняшний момент все, что связано с оформлением Олимпиады, как мы её называем – заполнением аккредитаций, подтверждением каких-то дополнительных приобретений как для наших, допустим, дополнительных лиц, которые будут жить вне деревни – бронирование гостиниц – всё это пока заморожено. А то, что касается дополнительных квот увеличения нашего медицинского штаба, я думаю, что он, как бы, сейчас уже сформированный. И всё, что сделано и сформировано, оно просто сохранится на следующий год. Больше нам никто не даст. Меньше – мы, наверное, не захотим.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.

# Олимпиада 2020 # Дмитрий Довгалёнок # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»
01 апреля 2020 14:11

Дурнов о переносе ОИ-2020: «Будут небольшие отклонения от бюджета. Но это понимают и в Минфине. Я думаю, что мы справимся»

«Может быть, МОК сделал поспешные действия». Анонс программы «В обстановке мира»
01 апреля 2020 08:06

«Может быть, МОК сделал поспешные действия». Анонс программы «В обстановке мира»

Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко
31 марта 2020 20:16

Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко