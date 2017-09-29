«Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо»: главный тренер БАТЭ о мачте с «Арсеналом»

Александр Ермакович, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Надеялись мы, конечно, на другую игру и на другой результат была надежда у нас. Но, к сожалению, ужасное начало – 3:0 на 25-й минуте для такой команды, как «Арсенал, это очень большая фора. Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо и, по крайней мере, во 2-м тайме была команда на поле. Да, где-то рисковали, шли большими силами вперед, оголяли тылы свои, но забили 2 мяча, моги еще забить. Я думаю, что болельщикам доставили какое-то удовольствие.