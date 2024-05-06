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БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу

06 мая 2024 20:09
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу. На домашней площадке подопечные Андрея Вавлева обыграли «Горизонт», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу-1

Обе команды – лидеры нашего женского баскетбола. «Минск» в регулярном чемпионате выиграл все матчи и уверенно занял первое место, «Горизонт» финишировал вторым. После этого соперницы без потерь завершили четвертьфинальные и полуфинальные серии. На старте решающего раунда упорной борьбы не получилось. Уже к большому перерыву «Минск» вел с разницей в 17 очков. Во второй половине рисунок игры не изменился, хозяйки контролировали ситуацию и довели встречу до победы – 74:51.

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу-4

Андрей Вавлев, главный тренер женской БК «Минск»:
Мы хорошие игры редко играем в чемпионате. Мы уже забыли, месяца три назад хорошую играли. Опасения были, что мы тут покажем, например. Помогло нам начало легкое почувствовать соперника. И как бы что игра будет все равно непростая.

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу-7

Екатерина Карпук, игрок женской БК «Минск»:
Задача была, чтобы каждая показала свою самую сильную сторону, чтобы каждый выложился на полную и сделал то, что он умеет, делает лучше всего. Задачу мы поняли, сегодня выполнили. У нас в этом году хороший состав, все взаимозаменяемы, у нас длинная скамейка, то есть каждая может выйти, сыграть, каждая может забить. В целом, наверное, в этом и секрет, что у нас нет явного лидера, Киана, но и все остальные тоже могут выдать хорошую игру и повести команду.

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд. Следующий матч соперницы проведут в среду, 8 мая. Напомним, действующим чемпионом страны является «Горизонт».

# Баскетбол # Андрей Вавлев # Екатерина Карпук

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