БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу

Обе команды – лидеры нашего женского баскетбола. «Минск» в регулярном чемпионате выиграл все матчи и уверенно занял первое место, «Горизонт» финишировал вторым. После этого соперницы без потерь завершили четвертьфинальные и полуфинальные серии. На старте решающего раунда упорной борьбы не получилось. Уже к большому перерыву «Минск» вел с разницей в 17 очков. Во второй половине рисунок игры не изменился, хозяйки контролировали ситуацию и довели встречу до победы – 74:51.

Андрей Вавлев, главный тренер женской БК «Минск»: Мы хорошие игры редко играем в чемпионате. Мы уже забыли, месяца три назад хорошую играли. Опасения были, что мы тут покажем, например. Помогло нам начало легкое почувствовать соперника. И как бы что игра будет все равно непростая.

Екатерина Карпук, игрок женской БК «Минск»:

Задача была, чтобы каждая показала свою самую сильную сторону, чтобы каждый выложился на полную и сделал то, что он умеет, делает лучше всего. Задачу мы поняли, сегодня выполнили. У нас в этом году хороший состав, все взаимозаменяемы, у нас длинная скамейка, то есть каждая может выйти, сыграть, каждая может забить. В целом, наверное, в этом и секрет, что у нас нет явного лидера, Киана, но и все остальные тоже могут выдать хорошую игру и повести команду.

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд. Следующий матч соперницы проведут в среду, 8 мая. Напомним, действующим чемпионом страны является «Горизонт».