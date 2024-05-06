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В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги

06 мая 2024 19:32
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Новости Беларуси. В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома Белорусской федерации футбола, в работе которого приняли участие руководители клубов высшей лиги и региональных федераций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обсуждался формат проведения чемпионата страны среди команд второй лиги текущего сезона. По результатам работы исполкома единогласно был принят ряд решений.

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги-1

Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:
На сегодняшний день чемпионат состоится в два этапа, как и было запланировано. Региональный и финальный этапы. За региональный этап будут отвечать исключительно региональные федерации футбола, также управления спорта и туризма облисполкомов. Областные федерации футбола всецело определяют, каким образом, в какой системе они будут играть, они делятся по группам либо они делятся по силе, либо они делятся по территориальному признаку. Здесь решает каждая федерация. По большому счету они все уже определились и даже провели первый тур. После чего в сентябре будут выбраны лучшие команды, по две-три команды от каждого региона из семи нашей страны, они будут формировать 16 лучших команд, которые будут бороться за чемпионство во второй лиге. Финальный этап будет возложен на Федерацию футбола, мы всецело будем за него отвечать, курировать и проводить.

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги-4

Также будет создана рабочая группа с участием председателей региональных федераций, представителей Минспорта и местных органов власти от каждой области. Она должна выработать предложения по формату проведения региональных соревнований в 2025 году и внести предложения исполкому не позднее 1 июля 2024 года.

# Футбол Беларуси # Андрей Василевич

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