В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги

Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:

На сегодняшний день чемпионат состоится в два этапа, как и было запланировано. Региональный и финальный этапы. За региональный этап будут отвечать исключительно региональные федерации футбола, также управления спорта и туризма облисполкомов. Областные федерации футбола всецело определяют, каким образом, в какой системе они будут играть, они делятся по группам либо они делятся по силе, либо они делятся по территориальному признаку. Здесь решает каждая федерация. По большому счету они все уже определились и даже провели первый тур. После чего в сентябре будут выбраны лучшие команды, по две-три команды от каждого региона из семи нашей страны, они будут формировать 16 лучших команд, которые будут бороться за чемпионство во второй лиге. Финальный этап будет возложен на Федерацию футбола, мы всецело будем за него отвечать, курировать и проводить.