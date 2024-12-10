БК «Минск» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге

Баскетбольный клуб «Минск» потерпел поражение в матче молодежной Единой лиги. Наши парни отправились в Санкт-Петербург, где провели поединок против местного «Зенита», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая четверть осталась за отечественной командой. В дальнейшем игра проходила под диктовку соперников, они наращивали преимущество и, как итог, праздновали уверенную победу со счетом 79:56. Самым результативным в составе белорусской дружины стал Данила Семенюк, набравший 10 очков. В турнирной таблице Молодежной лиги баскетболисты «Минска» по-прежнему занимают 8-е место, в их активе 7 побед при 10 поражениях. Повторный поединок команды проведут в 11 декабря. Старт в 14:00.