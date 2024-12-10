Белорусские спортсмены продолжают выступать на ЧМ по тяжёлой атлетике

10 декабря на помост выходили трое представителей нашей страны. В категории до 81 килограмма у мужчин борьбу за медали вели Вадим Лихорад и Андрей Фролов. В рывке Лихорад занял шестое место, в толчке стал только восьмым. По сумме двух упражнений наш спортсмен расположился на третьей позиции. Фролов выступил менее успешно, показав итоговый девятый результат. В группе Б у женщин в весе до 64 килограммов Диана Мойсеевич в рывке стала четвертой, но в толчке замкнула десятку претенденток на медали. По сумме двух упражнений она остановилась в шаге от сильнейшей тройки. Точные места будут определены после выступления спортсменок в группе А.