Белорусские пловцы начали выступление на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 100 метров на спине в полуфинал уверенно вышла Анастасия Шкурдай. Брестчанка показала время 56 целых 50 сотых секунды и в сводной таблице среди всех 63-х участниц заняла четвертое место. Также борьбу за награды продолжит Григорий Пекарский. Белорус выиграл свой заплыв на 50 метров баттерфляем. Его время, 22 целые и 8 сотых секунды, – 7-е среди всех участников. А вот Анастасия Кулешова, в этом же виде программы, в одну вторую не отобралась. Полуфиналы пройдут сегодня в вечерней программе. Также в Будапеште нашу страну представляют Илья Шиманович и Алина Змушко.