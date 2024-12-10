Минск принимает международные соревнования по фигурному катанию «Кубок Содружества»

В Минске стартовал международный турнир по фигурному катанию «Кубок Содружества», в котором принимают участие около 400 спортсменов из шести стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего будет разыграно 25 комплектов наград, как во взрослом сегменте, так и у юниоров.

В первый соревновательный день за медали спорили дуэты «Танцы на льду». После короткой программы лидерство захватили белорусы, действующие чемпионы страны, члены национальной команды Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. Они представляют Республиканский центр олимпийской подготовки. Ребята опередили ближайших конкурентов на 4 балла и после произвольного выступления расположились на первом месте. В сборную Беларуси входят пять фигуристов, и трое значатся в переменном составе, они все представляют свои программы на этом старте.

Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:

Парное катание у нас пока еще до национальной команды не доросло, но здесь, на показательных выступлениях, мы увидим спортивную пару, которая на следующий сезон претендует на позицию в национальной команде Республики Беларусь. Российские танцевальные дуэты очень сильные, они составили реальную конкуренцию, но наши ребята не дрогнули и откатали без ошибок. В танцах на льду, как и в любом другом виде фигурного катания, есть элементы, которые оцениваются судейской бригадой, ставятся уровни сложности, оценивается качество исполнения.