БК «Минск» проиграл «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

Столичная дружина продолжает замыкать таблицу Б этапа проигравших. «Автодор» же идет третьим и претендует на попадание в плей-офф. Для подопечных Алексея Суховецкого это предпоследняя домашняя игра сезона. 6 апреля «драконы» примут «Пари Нижний Новгород». А после их ждут еще 2 выездных противостояния.