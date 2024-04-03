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БК «Минск» проиграл «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

03 апреля 2024 19:30
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Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 36-е поражение в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Наши парни уступили «Автодору» – 62:82, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БК «Минск» проиграл «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ-1

Столичная дружина продолжает замыкать таблицу Б этапа проигравших. «Автодор» же идет третьим и претендует на попадание в плей-офф. Для подопечных Алексея Суховецкого это предпоследняя домашняя игра сезона. 6 апреля «драконы» примут «Пари Нижний Новгород». А после их ждут еще 2 выездных противостояния.

# Баскетбол

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