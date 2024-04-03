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Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам – какие результаты у белорусов?

03 апреля 2024 14:44
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Преследованиями свободным стилем продолжилась соревновательная программа финального этапа Кубка России по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам – какие результаты у белорусов?-1

В состязаниях девушек лучшей из наших стала Анна Королева. Она заняла 19-е место. Другая Анна – Мачехина – показала 30-й результат. Всего в протоколах были фамилии 78 спортсменок. У мужчин лучшим из наших стал биатлонист Роман Елетнов. Стартовый 30-й номер он конвертировал в 31-й на финише.

# Горнолыжный спорт

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