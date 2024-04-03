«Огненные рыси» выиграли «Золотую шайбу» в младшей группе дивизиона Б
Новости Беларуси. Гомельская команда «Огненные рыси» – победитель республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси дивизиона Б младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружина в течение 10 лет принимала участие в турнире и только сейчас смогла поднять желанный кубок над головой.
Три дня пять сильнейших дружин боролись за главный трофей турнира. «Огненные рыси» провели четыре поединка и во всех праздновали викторию. Отметим, что основной костяк команды – это воспитанники гомельского лицея МЧС, будущие спасатели.
Андрей Лобановский, начальник оперативной дежурной части лицея МЧС:
С 14-го года мы идем к этому, мы были и бронзовые, и серебряные призеры, но в первый раз мы в старшей группе первое место и первое младшее. Два первых места – это мы просто вписали себя в историю. Детский спорт вообще непредсказуем. Дети растут, один год они такие, другой такие. Где-то заболел. В этом году есть возможность позаниматься на катке, который заливаем, другой год нет, зима была плохая. Уровень растет. Очень большое спасибо Президентскому клубу, очень большое внимание уделяет: призы, внимание детям. Прием на «Чижовка-Арене» – это дорогого стоит.
Марк Шабаловский, победитель турнира:
У нас такая команда. Если бы не все, ничего бы этого не было. Мне больше всего понравилась игра с Гродно, самая сильная была, дали нам отпор сильный. Мы сыграли сначала вничью с ними, но потом догнали и выиграли. Мне это очень понравилось.
Арсений Закрыжевский, победитель турнира:
Я посвящаю свою победу маме, а также тренеру, которые помогали мне развиваться.
На второй позиции расположилась дружина «Ледовые рыцари» из Гродненской области, а замкнул тройку сильнейших коллектив «Луч» из Витебского региона. В прошлом году они остановились в шаге от пьедестала и на этот раз ехали с твердым намерением взять медали. И мечты сбываются, главное – в них верить.