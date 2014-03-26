До ЧМ-2014 по хоккею осталось 43 дня. Какими будут награды и чем столица удивит болельщиков?

Новости Беларуси. Обратный отсчет. До чемпионата мира по хоккею осталось всего 43 дня. В Беларуси работают штабы по наведению порядка, ко встрече гостей готовятся практически все службы города и даже горожане. Чем удивят болельщиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к чемпионату мира по хоккею вышла на финишную прямую. До старта первенства планеты остается 1,5 месяца. Это — эксклюзивные кадры. Медали, которые достанутся победителям чемпионата, готовы уже сейчас. Их сделали в этой творческой мастерской. Награды международного хоккейного мундиаля — с белорусским акцентом. Национальный орнамент и символ синеокой — васильки. В золоте, серебре и бронзе.

Андрей Ткаченко, директор сувенирной компании:

Перед нами стояла и стоит задача выполнить очень жесткие требования Международной федерации хоккея. В плане того, что медаль должна быть минимум 5 мл толщиной, минимум 70 мл в диаметре и вес должен быть не менее 200 грамм. На данный момент, чтобы сответствовать этим параемтрам, толщина мелдали будет увеличена приблизительно до 12-13 мм.

На чемпионате в этом году разыграют 90 комплектов медалей. Количество ослепительное. И не менее ослепительным обещают сделать Минск энергетики: к маю ночной Минск преобразится. Праздничная иллюминация появится на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова. Плюс — район улицы Голубева. При этом в центре города иллюминация уже готова. Подсветят и Лошицкий парк. В общем — зажгут.

Георгий Таболин, начальник специализированного района №1 УП «Мингорсвет»:

У нас существует уже вся иллюминация на 2 главных проспектах: проспекте Победителей и Независимоти. На сегодняшний момент монтируются световые мотивы светодиодных линеек, которые будут запрограмированны и управляться какими-то опредленными командами.

Готовятся к предстоящему событию и лексически. Таксисты одни из первых, кто в дни спортивного форума столкнется с языковым барьером. Его преодолевать готовятся уже давно. К примеру, этот водитель рассказывает, что иностранный учит полгода. Специально записался на курсы.

Водитель такси:

Проходим курсы аглийского, также курсы по безопасности движения. Ухаживаем за машинкой. Мою раз в три дня.

Те же общественные перевозчики заботятся и о безопасности движения. Водители обязаны посещать семинары по ПДД. Плюс — комфорт. Уж здесь, как говорится, кто на что горазд. В салоне этого такси, например, чемпионат уже.

Водитель такси:

Лично я слежу за свои автомобилем. Данный элемент - шайба, симолически, думаю, приятно. Я думаю, людям понравится.

Водитель такси:

Буду встречать каждого пасажира с улыбкой и с какими-то положительными эмоциями.

Все в порядке будет не только внутри, но и снаружи. Специальные штабы по уборке уже работают во всех районах и крупных городах страны. Особое внимание местам отдыха, придорожным территориям и общественному транспорту. Наведут марафет и на вокзалах. Как говорится, чтобы комар носа не подточил.

Наталья Минченко, начальник управлени биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Учитывая, что в этом году мы принимаем чемпионат мира по хоккею, соответственно, в марте-апреле во всех областях, я так понимаю, во всех населенных пунктах, будут проведены субботники, где будут работать не только представитель организаций, но и население.

Закончить всю работу планируют к концу марта. Чемпионат, утверждают эксперты, пройдет красиво. Осталось только, чтобы белорусские хоккеисты порадовали болельщиков не менее красивой игрой.