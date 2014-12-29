БК «Цмокі-Мінск», обыграв «Гродно-93», завоевал Кубок Беларуси

Новости Беларуси. Не блистая на международной арене, минские «Цмокі» тем не менее по-прежнему остаются баскетбольным флагманом внутри страны. Очередным доказательством этого факта стало завоевание «драконами» Кубка Беларуси.

В воскресном финале турнира они были намного сильнее клуба «Гродно-93». Финальная сирена зафиксировала на табло цифры 90:60 в пользу минчан.

Примечательно, что третье место в розыгрыше Кубка досталось дублирующему составу «Цмоков», который разобрал по кирпичикам «Рубон» – 105:65, сообщили в программе «СТВ-Спорт».