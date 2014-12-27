Хоккейный эксперт Иван Кривоносов – о молодежной и национальной сборных Беларуси, «Динамо» и чемпионате мира в Минске

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает заслуженный тренер Республики Беларусь Иван Александрович Кривоносов.

Снова в элите!

Спустя семь лет наша молодежная сборная возвращается в сильнейший дивизион мирового хоккея. Команда девятнадцатилетних под руководством Павла Перепехина добыла историческую победу в итальянском Азиаго.

Достижение тем более ценно, что два года назад в Азиаго эти же парни, но с другим тренером, Андреем Ковалевым, проиграли на юношеском чемпионате мира. Тогда наша сборная заняла четвертое место и выйти в элиту не смогла.

А вот на этот раз все получилось как нельзя лучше: в пяти матчах добыты пять побед. Поочередно повержены сверстники из Словении, Италии, Латвии, Норвегии и Австрии. Особенно ценны скальпы норвежцев и латвийцев. Скандинавам белорусы проиграли на том памятном юношеском первенстве два года назад, а прибалты для наших хоккеистов весьма неудобны. Своих латвийских сверстников эта генерация еще не побеждала.

Павел Перепехин, главный тренер молодежной сборной:

Почувствовали, что наконец-то сделали это, может быть, не только для себя, для страны, для будущего поколения, тех ребят, у которых будет возможность играть в группе «А». Все-таки это другой уровень, другой опыт для них. Я думаю, что это даст толчок к развитию детского хоккея в нашей стране. Давно не были в элите. Праздник.

Два года назад играли на таком же турнире, будучи юношеской сборной. И провели не очень хорошо. Все были действительно мотивированы, хотели победить и доказать прежде всего самим себе, многим другим, что тогда была, может, какая-то неудача, может, не повезло где-то. Действительно, они были мотивированы в каждой игре, были командой.

Игроки нашей сборной, воспитанники гродненского хоккея Дмитрий Амброжейчик и Артур Буйницкий, стали лучшими игроками турнира. Амброжейчик набрал больше всех результативных баллов – 12. А Буйницкий забросил больше всех шайб – 8.

Дмитрий Амброжейчик, нападающий молодежной сборной:

Решают нюансы. Наверное, мы были единым целым, единой командой, у которой была одна цель. Каждый внес маленький нюанс, мелочь в эту долгожданную историческую победу.

Артур Буйницкий, нападающий молодежной сборной:

Просто все молодцы, выложились на 100%, выиграли, вышли в элиту. Игра против латвийцев, наверное. Все-таки мы 95-м годом у них на турнире не выиграли ни одной игры. Все очень сильно настраивались, хотели победить. У нас действительно это вышло.

Иван Александрович, мы не преувеличиваем: успех действительно исторический?

Иван Кривоносов, хоккейный эксперт:

Я бы хотел поздравить молодежную команду с этим успехом. Хотел бы сказать, чтобы они быстрее забыли этот успех. А подготовка к сильнейшей лиге, группе «А», должна начинаться уже с сегодняшнего дня.

Все-таки успешное выступление на молодежном чемпионате в 2014 году – это удачная генерация игроков, возросшая конкуренция за счет двух команд в МХЛ или совпадение нескольких факторов? Вы как думаете?

Иван Кривоносов:

Я думаю, что совпадение, может быть, даже некоторых факторов. Потому что я не думаю, что из двух команд сделали, и здесь все решает. Наверное, совпадение в этом плане получается.

Как вы думаете, это перейдет в качество, когда эти игроки окажутся в национальной сборной или будет как обычно? Особенно в футболе у нас видно: молодежь играет хорошо на международном уровне, а потом она где-то исчезает.

Иван Кривоносов:

Я вам хочу сказать по опыту тренерской деятельности. Здесь в первую очередь будет зависеть от самих ребят. Если они посчитали, что достигли всего, то закончились как игроки. И уже после этого будет многое зависеть от тренера. Кто будет тренером, как будет с ними работать дальше, на перспективу. Если тренер будет заставлять их работать, а заставлять их нет смысла, потому что ребята должны сами понимать, расти, понимать, что кроме них никто ничего не сделает.

То есть все зависит от наличия амбиций.

Иван Кривоносов:

Конечно. Амбиции плюс трудолюбие. Я не случайно сказал, что они, может быть, сейчас достигли успеха, но на этом жизнь не заканчивается. Они дальше должны прогрессировать, у них цели должны сейчас стоять хорошо, на достойном уровне сыграть в группе «А».

Пока молодежная сборная боролась за выход в элиту, их старшие товарищи из национальной дружины принимали участие в турнире «Ароза Челлендж», который проходил в Швейцарии, а параллельно еще и привыкали к требованиям нового наставника – канадского специалиста Дэйва Льюиса.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси:

Грамотный специалист, который уделяет очень много внимания деталям. С ним приятно работать. Ничего тяжелого нет, уже не первый день в хоккее все, в принципе, ко всему привыкаем быстро. Главное – правильное выполнение того, что требует тренерский штаб.

Напомним, в 2013 году белорусы заняли на этом турнире первое место. В этом результат чуть хуже. В полуфинале наша команда была сильнее словаков (2:1), а вот в решающем поединке уступила хозяевам 2:3. Однако игру белорусы продемонстрировали неплохую.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси:

Не все получилось, но, в принципе, сыграли неплохо, я считаю. Наработали какие-то схемы, привыкали к требованиям Дэйва Льюиса. В целом, все нормально, рабочая обстановка была.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси:

На турнире мы неплохо смотрелись, команда играла с большим сердцем и самоотдачей, с большими эмоциями. Мы выиграли первый матч, а во втором много удалялись, и это стало главной причиной поражения. Но я доволен тем, как ребята себя проявили.

На своей первой пресс-конференции в качестве нового наставника сборной Беларуси Дэйв Льюис заявил, что одной из самых главных проблем нашей команды видит игру в большинстве. Наладить этот компонент за несколько тренировок в Минске вряд ли было возможно, но мы все же поинтересовались, увидел ли Дэйв Льюис улучшения.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, я бы очень хотел, чтобы все было возможно изменить и поправить быстро. Но это нереально. Однако два гола в первом матче мы именно в большинстве и забили. И думаю, что это тоже результат. Да и в равных составах команда действовала неплохо и наравне с соперником.

Делать какие-либо выводы сейчас не будем, все же два матча – это слишком мало. Однако не заметить того, что игрокам комфортно с новым главным тренером нельзя. А в нашей сборной это немаловажный фактор. Можно надеяться, что и хорошие результаты придут.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси:

В Швейцарии у ребят многое получилось. Они слышали меня, выполняли мои установки, понимали схемы. Но когда они устают, начинают возвращаться к привычной для себя игре. Нам просто нужно это тренировать, нам просто нужно время.

Иван Александрович, вы следили за этим турниром?

Иван Кривоносов:

Я видел только последнюю игру, финальную. Что скажу? В принципе, я согласен с тем, что Дэйв Льюис говорит, что в этом плане ему понравилось отношение ребят. А то, что проиграли? В хоккее кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В принципе, понравилась самоотдача ребят, отношение к делу. То, что проиграли – сборная Швейцарии на одну шайбу больше забила. Единственное, что немножко страдает игровая дисциплина, много удалений было. Поэтому надо было наоборот сборной Беларуси зарабатывать удаления на противнике, чтобы было преимущество. Но получилось наоборот. Поэтому то, что получилось, то получилось. А так, я говорю, в принципе, играли хорошо, достойно сыграли.

Иван Александрович, как вам «Динамо» в этом сезоне? По плечу клубу серьезные турнирные задачи? Можем пройти дальше первого раунда плей-офф?

Иван Кривоносов:

По тем результатам, которые есть на сегодняшний день, почему нет. Но я хочу сказать, что не секрет, и все эти вещи все видят, что 95% результата приносят легионеры, два звена. Потому что сделали хорошую селекцию, угадали по игрокам. Все поставлено на результат. Раз такой результат легионеры дают, значит все это оправдано. Но, с другой стороны, белорусские игроки очень мало имеют игрового времени. Это все понятно: если все поставлено на результат, то ясно, что два других звена, особенно четвертое, не имеют игрового времени. Поэтому сказать, что игроки из, допустим, ОЧБ приходят, одну-две игры играют, им тяжело закрепиться и тяжело показать на таком серьезном уровне.

То есть еще не вкатился в игру, а его уже отправляют, говорят, что не справился.

Иван Кривоносов:

Любому молодому игроку, если это молодого игрока касается, нужно давать время. А это надо чем-то жертвовать, надо терпеть, потому что не каждый молодой игрок может заиграть так, как от него хочет тренер. Поэтому в этом плане и поставлено на результат все, на легионеров.

Иван Александрович, а вам уходящий хоккейный год чем запомнился?

Иван Кривоносов:

Во-первых, это чемпионат мира, который проходил в Минске. Долго готовились к этому, будем говорить, празднику хоккейному. Я столько лет в хоккее, на многих чемпионатах мира побывал. Но так, как провели в Минске чемпионат мира, на высочайшем уровне (это касается и проживания, и транспорта, мелочей в таких соревнованиях не бывает), и я скажу, что в этом плане прошло все на достойном уровне. И не зря, потому что я считаю, что не секрет, что президент нашей страны играет в хоккей. Чтобы не падать в грязь лицом, не было никаких даже зацепок. Хотя некоторые политические моменты были. Понятно, что к этому с настороженностью относились. Но прошло все на таком высоком уровне, что этого никто не заметил.

А вообще легко было осознать, что чемпионат мира будет у нас, в Минске? Я хоккей люблю с детства, с детства наблюдал за сборной Советского Союза. И всегда казалось, что чемпионат мира – это что-то такое далекое, не наше. А тут он – оп, и к нам приехал.

Иван Кривоносов:

Во-первых, это впервые в Беларуси произошло, поэтому к нему готовились. На самом деле праздник получился. Чемпионат мира проводится не для кого-то, а для болельщиков, которые любят хоккей. Хороший праздник руководство республики сделало, добилось права проведения чемпионата мира в Минске. Это большое дело. И сейчас, насколько мне известно, хотят подать повторную заявку на чемпионат мира в Минске.

Я думаю, заявка будет удовлетворена.

Иван Кривоносов:

Мне кажется, тоже.

Я помню восторг президента Федерации.

Иван Кривоносов:

Надо подождать решения. Мне кажется, что будет положительное решение опять провести чемпионат мира.