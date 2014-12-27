Карнавальный пробег прошел в Минске 27 декабря

Новости Беларуси. 27 декабря в Минске Дед Мороз, Снегурочка и прочие сказочные персонажи особенно торопились поздравить с наступающими праздниками жителей города. Бегом они преодолели около 6 километров. А за ними устремились и многие прохожие, устроив, тем самым, новогодний марафон.

Приверженцы спортивного и веселого образа жизни решают объединиться уже не первый год. Всего в карнавальном забеге приняли участие более 100 желающих, в том числе и гости из России.

Все участники забега показали отличную спортивную форму. И можно не сомневаться, что такие герои доставят новогодние подарки точно в срок! На финише всех участников ждали сладкие призы. Но главное, те, кто в этот день вышел на дистанцию, получили заряд хорошего настроения и бодрости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.