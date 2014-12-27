Матч Восьмых республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба прошел 27 декабря

Новости Беларуси. Высокие скорости царили 27 декабря и на льду «Чижовка-арены». Там прошел очередной матч Восьмых республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Команда Президента уверенно обыграла ледовую дружину Витебской области Представители северного региона уступили со счетом 2:5.

Команда главы государства захватила инициативу с первого периода, забив две шайбы, и одержала в итоге уже четвертую победу подряд в рамках этих соревнований.

Матч стал генеральной репетицией накануне 11 Рождественского турнира, который стартует в начале января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Дудик, нападающий команды Витебской области:

Все равно нам очень тяжело, потому что мастера бывшие не бывают, а в команде Президента очень много мастеров играет.

Юрий Файков, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Они привезли новый хороший состав, привезли хороший состав, много молодых игроков. Мы знали это, специально готовились. Последняя игра перед турниром. Как говорится, генеральная репетиция.

Республиканские соревнования на призы Президентского спортивного клуба охватывают все регионы страны.

Традиционно матчи собирают много болельщиков, ведь это шанс увидеть на льду легендарных игроков. Команды заявляют по-настоящему звездные составы. А турнир, хоть и любительский по статусу, но высокий по уровню мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.