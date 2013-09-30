Билеты на чемпионат мира по хоккею в Минске поступили в продажу

Новости Беларуси. Билеты на чемпионат мира по хоккею в Минске можно купить с 30 сентября. Правда, пока приобрести можно только абонементы - на весь чемпионат. Стоят они от 300 до 2000 евро.

Билеты на одиночные матчи в продажу поступят в декабре. Самый дешевый, на один матч, обойдётся в 6 евро.

К слову, сам входной документ заменит иностранцам визу: предъявив его на границе, можно будет въехать в Беларусь без платы за отметку в паспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Рачинская, заместитель директора компании по продаже билетов:

С сегодняшнего дня вступает следующая программа продажи: будут продаваться сертификаты на абонементы, которые включают в себя все матчи на «Минск-Арене», все матчи на «Чижовка-Арене» и все матчи с участием белорусской команды. Приобретение абонементов для наших болельщиков будет очень выгодным предложением от Федерации хоккея, так как стоимость абонемента, естественно, будет ниже, чем если бы человек приобретал билета на каждый матч в отдельности. Билеты будут продаваться по всей Республике Беларусь.

Елена Жинко:

Ждали, хотели, планировали, искали. Приехали заранее, чтобы купить нужные места. В центре будем наблюдать.