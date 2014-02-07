Биатлонистка Надежда Писарева: Первые впечатления о Сочи очень положительные

Новости Олимпиады. Уже готовы к старту 8 февраля белорусская лыжница и мужская команда по биатлону. У женской сборной на 8 февраля запланирована официальная тренировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорит Надежа Писарева, трассой и условиями наши девушки довольны.

Надежда Писарева, член олимпийской сборной Беларуси по биатлону:

Первые впечатления о Сочи очень положительные. Нас очень хорошо встретили. От трассы впечатления: в первый раз ее попробовали в прошлом году на этапе Кубка мира. Многие спортсмены были не довольны тем, что очень опасные спуски были. Сейчас внесли коррективы и проблем с прохождением никто не испытывает.