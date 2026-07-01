В Беларуси началась выдача сертификатов централизованного тестирования. Без них подать документы в вуз не получится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году ЦТ сдавали больше 48 тысяч человек. Нагрузка на пункты выдачи огромная. Например, в БГПУ имени Максима Танка только сегодня должны выдать более 2 700 сертификатов. Коррективы в работу внесла погода. Из-за жары в аудиториях организовали питьевой режим, работают кондиционеры. Чтобы абитуриентам не пришлось стоять в душных очередях, к работе привлекли больше специалистов.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени М. Танка:

При себе необходимо иметь абитуриенту документ, удостоверяющей личность, документ об образовании, это аттестат или диплом, а также пропуск с пометкой «тестирование пройдено». Абитуриент приходит к нам, расписывается в журнале ведомостей, оставляет у нас пропуск и забирает сертификат. Если сдавал абитуриент тестирование в разных пунктах, то и сертификаты придется забирать в разных пунктах. Нет возможности передавать сертификаты из одного пункта в другой.

Если абитуриент не может получить сертификат лично, документ отдадут его представителю. Главное – иметь при себе нотариально заверенную доверенность.