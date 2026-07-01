В День Независимости минское метро изменит график работы. Станции откроются в 5:30 утра, а завершат работу в 1:10 ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы пассажирам было удобнее передвигаться по городу, с 11 часов утра интервалы между поездами сократят. На Московской линии составы будут ходить каждые 5 минут, на Автозаводской – каждые 4, а на Зеленолужской – раз в 7 минут. Обратите внимание: пять центральных станций, включая «Октябрьскую» и «Немигу», в ночь на 4 июля закроют на вход чуть позже остальных – в 1:20.