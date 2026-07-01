Удивительная штука – история: одни обозначают красные линии, а другие их нарушают; одни отводят планету от пропасти, а другие, взявшись за руки и срывая стоп-краны, толкают мир к войне. В такой же, как и сегодня, июльский день 1968-го в Нью-Йорке было принято, как тогда всем казалось, судьбоносное решение – подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но что же по факту сегодня?

А по факту мир снова у грани, и вот лишь несколько фактов в подтверждение. Новый премьер-министр Литвы Синкявичюс, которого еще не запомнили и сами литовцы, уже отметился громким заявлением, которое цитируют многие мировые СМИ.

Синкявичюс предложил убрать из Конституции страны положение о запрете размещения ядерного оружия, пояснив, цитата, что ему «кажется, что это было бы политически корректно». И это лишь первый день премьера в должности.

Тем временем гораздо более опытный политик – министр обороны Польши Косиняк-Камыш – активно разгоняет ядерную тему накануне июльского саммита НАТО в Анкаре. Глава польского военного ведомства подчеркивает, что инвестиции в эту «взрывоопасную тему» станут едва ли не основной темой встречи представителей государств Альянса в Турции.

Активно эксплуатирует тему и президент Навроцкий, который в недавнем интервью заявил, что Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. Аргумент официальной Варшавы предсказуем – конечно, пресловутая «угроза с Востока».

Ну и еще один самый свежий факт из Финляндии. Здесь у Хельсинки полная «синхронизация» с уже упомянутой исторической датой. Именно сегодня, 1 июля, в этой скандинавской стране официально отменен запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Таким образом, финским чиновникам теперь ничего не мешает размещать ядерный арсенал НАТО на своей территории.

Эксперты заговорили о реальной опасности нового Карибского кризиса, а решение официального Хельсинки тут же подверглось критике. Многие в этом усмотрели не что иное, как русофобию. Но разве тех, кто следует «общеевропейскому курсу», это остановит?

Все вышеперечисленное сегодня, 1 июля, едва ли можно назвать чередой случайностей. Скорее опасная закономерность. И едва ли на такое развитие событий рассчитывали те, кто подписывал Договор более полувека назад.

Похоже, этот документ перестает быть сдерживающим фактором – тем самым стоп-краном, а современная Европа, забывшая об исторических уроках XX века, вновь возвращается к временам холодной войны.