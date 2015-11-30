Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий

Новости Беларуси. Максимальное количество олимпийских лицензий (сразу 10) завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате мира в американском Хьюстоне. Помимо заветных квитков мужская сборная впервые в истории заняла второе общекомандное место.

В немалой степени благодаря блестящему выступлению Вадима Стрельцова. В весовой категории до 94 килограммов белорус положил в копилку два «золота»: одно малое и одно большое, в сумме двоеборья атлет поднял 405 килограммов.

Триумфаторы возвратились на Родину, где их встречали представители федерации, министерства спорта и туризма и, само собой, журналисты.

Вадим Стрельцов, чемпион мира по тяжелой атлетике:

Будем работать дальше, чтобы звучал гимн Республики Беларусь на каждом чемпионате мира, Европы, Олимпийских играх. Будем стараться.

Вадим Стрельцов впервые стал чемпионом мира в 2007 году в Тайланде. Долгое время о могилевчанине не было слышно. Реанимировал атлета Виктор Шершуков, вселивший в своего подопечного веру в победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Вся команда сработала так, что впервые за второе место на чемпионате мира в упорнейшей борьбе обошли Казахстан, Китай, Северную Корею, немножко уступили России. То есть потенциал большой. Но я хочу сказать: еще больше. У нас такая же вторая команда, молодая. Через пару лет будет еще лучше.

На Олимпийских играх женщины могут выступить только в четырех весах. «Железные леди» Беларуси стали обладательницами максимального количества лицензий.

Виктор Шилай, старший тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Команда выступила, я хочу сказать, ровно в этот раз, девочки все, что могли, показали. Не удалось нам завоевать медали, были близки. Настя была близка к медали, чуть-чуть, и могла бы быть «бронза». Марине Шкерманковой тоже надо было толкнуть 138 кг – тоже была бы медаль. То есть команда в хорошем состоянии. Я думаю, что продолжим подготовку к Олимпийским играм. Еще у нас есть резерв, так что мы подключим все, что есть в стране для того, чтобы были медали.