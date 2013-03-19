Биатлонистка Дарья Домрачева снялась в короткометражном фильме

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева сыграла главную роль в короткометражном фильме «Шпион, который любил биатлон». Лента выпущена Международным союзом биатлонистов и приурочена к окончанию сезона.

Спасая мир, Домрачева дралась с охранником, обезвреживала неприятелей электрошокером, мчалась на лыжах. Партнёром Дарьи по фильму стал французский биатлонист Симон Фуркад.

В шпионской короткометражке снялись и другие звёзды биатлона. Съемки проходили во время этапов Кубка мира по биатлону в Антхольце, Осло, Сочи и Ханты-Мансийске.