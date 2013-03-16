Стартовал международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Новости Беларуси. Двенадцатый международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач стартовал сегодня в Минске. Беларусь, Украина, Бельгия, Израиль, Латвия, Литва, Молдова, Словения и Финляндия. Юные грации 9 стран встретились на гимнастической площадке. В составе белорусской сборной — около 40 спортсменок. Вот уже который год эти соревнования становятся для участниц стартовой площадкой и своеобразной «фабрикой звёзд» в преддверии будущих мировых первенств. Победителей назовут уже завтра, а главную награду белорусского турнира вручит главная судья спортивного конкурса – известная Марина Лобач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Лобач, главный судья соревнований:

Каждый год на этих соревнованиях выступает и национальная сборная Республики Беларусь. И в старшей возрастной подгруппе юниоров выступает 7 человек белорусов. В этом году Международная федерация гимнастики изменила правила судейства соревнований. У нас не три судейские подгруппы, а всего лишь две.

Стефания Лукашевич, гимнастка:

Это очень хороший спорт. И я его люблю, и он красивый. И в этом году я хочу еще победить.

Мария Шарко, гимнастка:

Я выступаю, занимаю какие-нибудь места. Красивые девочки становятся, стройные.