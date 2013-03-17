Греческого футболиста пожизненно дисквалифицировали за нацистский жест

Новости Греции. Греческая федерация футбола пожизненно отстранила 20-летнего полузащитника афинского АЕКа Гиргоса Катидиса от выступлений за национальные команды страны. В субботнем матче с «Верией» игрок, обращаясь к трибунам, вскинул руку в характерном приветствии.

Сообщение греческой федерации футбола:

Поступок игрока, решившего поприветствовать болельщиков в нацистской манере, является серьезной провокацией, оскорбляет всех жертв нацистского режима и наносит ущерб глубоко мирной и гуманистической сущности футбола.



Катидис официально принёс извинения. Спортсмен аргументировал свой поступок тем, что не знал значения жеста.

Гиргос Катидис, греческий футболист (запись в Twitter):

Я не фашист и не сделал бы это, если бы знал, что это означает.

Будущее игрока в клубе будет решено на заседании совета на следующей неделе.

Эвальд Лейнен, тренер «АЕК»:

Он молодой парень, у которого нет никаких представлений о политике. Скорее всего, он видел этот жест в интернете или еще где-нибудь, и показал его, не зная, что этот жест означает.