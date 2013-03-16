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«Золотая Шайба» назвала победителей среди младших игроков

16 марта 2013 15:34
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Новости Беларуси. «Золотая Шайба» назвала победителей среди младших игроков.  В Пружанах Брестской области завершился финал 17-го республиканского детско-юношеского хоккейного турнира. Город принимает соревнование  уже в третий раз. Призы, медали, грамоты и кубки разыграли 6 лучших дружин. За первое место боролись юные спортсмены из Минска и Горецкого района Могилёвской области. Уверенную победу со счётом 0:6 одержала команда Партизанского района столицы.

Даниил Чехович, участник команды «Партизан» (Минск):
Мы добивались этих соревнований. Сегодня были настроены только на победу. Никакого второго места. Только первое. Все мечтают связать свою жизнь с большим хоккеем.

Максим Яковлев, тренер команды «Партизан» (Минск):
Дальше нас, надеюсь, пригласят на турнир Союзного государства, где будут участвовать российские команды. Хотелось бы и там тоже поучаствовать. Я думаю, какое-то продолжение будет.

Ледовые баталии в старшей возрастной группе пройдут на следующей неделе в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Золотая шайба # Максим Яковлев # Даниил Чехович

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