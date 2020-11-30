Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги проиграло хозяевам площадки – ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги проиграло хозяевам площадки – ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С первых минут «железнодорожники» показали, кто в доме хозяин, и после двух периодов счет был 2:0 в пользу «Локомотива». Однако дружина Крэйга Вудкрофта припасла сюрприз. В последней двадцатиминутке белорусы заиграли. Сперва Мерфи сократил разрыв, а после Шарангович сравнял счет, дело дошло до овертайма. К сожалению, удача была на стороне россиян – 3:2.
Следующий поединок «зубры» проведут 1 декабря на выезде против «Нефтехимика».