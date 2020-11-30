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Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2

30 ноября 2020 12:32
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги проиграло хозяевам площадки – ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2-1

С первых минут «железнодорожники» показали, кто в доме хозяин, и после двух периодов счет был 2:0 в пользу «Локомотива». Однако дружина Крэйга Вудкрофта припасла сюрприз. В последней двадцатиминутке белорусы заиграли. Сперва Мерфи сократил разрыв, а после Шарангович сравнял счет, дело дошло до овертайма. К сожалению, удача была на стороне россиян – 3:2.

Хоккейное «Динамо» на выезде проиграло «Локомотиву». Итоговый счёт – 3:2-4

Следующий поединок «зубры» проведут 1 декабря на выезде против «Нефтехимика».

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Райан Мерфи # Егор Шарангович # Фотофакт

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