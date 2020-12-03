Биатлон. Как выступили белорусы на втором этапе Кубка мира в Контиолахти?

В финском Контиолахти двумя спринтерскими гонками стартовал второй этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на дистанцию вышли мужчины.

Идеальную гонку 3 декабря провел Тарьей Бе: норвежский биатлонист закрыл все 10 мишеней и показал вторую скорость на дистанции. Закономерный итог – золото.