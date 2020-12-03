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Биатлон. Как выступили белорусы на втором этапе Кубка мира в Контиолахти?

03 декабря 2020 18:26
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В финском Контиолахти двумя спринтерскими гонками стартовал второй этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на дистанцию вышли мужчины.

Идеальную гонку 3 декабря провел Тарьей Бе: норвежский биатлонист закрыл все 10 мишеней и показал вторую скорость на дистанции. Закономерный итог – золото.

Биатлон. Как выступили белорусы на втором этапе Кубка мира в Контиолахти?-1

На второй строчке расположился немец Арнд Пайфер, с бронзой – лидер общего зачета и младший брат победителя гонки Йоханнес Бе.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – 13-е место. Это лучший результат в карьере нашего атлета. Свой личный рекорд повторил Максим Воробей – 19-я позиция.

Биатлон. Как выступили белорусы на втором этапе Кубка мира в Контиолахти?-4

Завершился спринт и у женщин. Вторую победу подряд отпраздновала шведка Ханна Оберг. Ее сестра Эльвира также заехала на подиум, финишировав третьей. Между двумя шведками расположилась Анаис Шевалье-Буше из Франции.

Лучшая из наших – снова Динара Алимбекова. Белоруска заняла седьмое место.

# Биатлон # Тарьей Бё # Арнд Пайффер # Йоханнес Бё # Сергей Бочарников # Максим Воробей # Ханна Оберг # Эльвира Оберг # Анаис Шевалье-Буше # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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