Биатлон. Как выступили белорусы на втором этапе Кубка мира в Контиолахти?
В финском Контиолахти двумя спринтерскими гонками стартовал второй этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на дистанцию вышли мужчины.
Идеальную гонку 3 декабря провел Тарьей Бе: норвежский биатлонист закрыл все 10 мишеней и показал вторую скорость на дистанции. Закономерный итог – золото.
На второй строчке расположился немец Арнд Пайфер, с бронзой – лидер общего зачета и младший брат победителя гонки Йоханнес Бе.
Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – 13-е место. Это лучший результат в карьере нашего атлета. Свой личный рекорд повторил Максим Воробей – 19-я позиция.
Завершился спринт и у женщин. Вторую победу подряд отпраздновала шведка Ханна Оберг. Ее сестра Эльвира также заехала на подиум, финишировав третьей. Между двумя шведками расположилась Анаис Шевалье-Буше из Франции.
Лучшая из наших – снова Динара Алимбекова. Белоруска заняла седьмое место.