Александр Сытько: положительный момент, что мы победили, а отрицательный – именно содержание игры

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу в рамках квалификации чемпионата мира-2021 дома обыграла команду Фарерских островов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матч проходил в «Чижовка-Арене». Встреча началась с минуты молчания в память о недавно ушедшем из жизни наставнике женской сборной Томаше Чатере. Его обязанности взяли на себя Александр Сытько и Наталья Петракова.

До встречи с островитянками наша команда из-за пандемии 1,5 года не проводила официальных матчей. Тем не менее девушки уверенно начали поединок, поведя в счете с самого старта. К концу первого тайма белоруски обеспечили себе комфортное преимущество в восемь мячей. Этот же разрыв сохранился и к финалу встречи. Итоговый счет – 21:13.

Анастасия Кулак, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:

Последнюю игру видели только в 2019 году, а до этого не слышно, не видно. Поэтому разбирали только 2019 год из расчета того, что-то там думали, какие-то задумки, комбинации, но все по-другому: полностью замена состава, тренерского штаба, все поменялось. Хорошо, что все сложилось хорошо.

Александр Сытько, тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Осталось двоякое впечатление. Положительный момент – то, что мы победили, а отрицательный момент – именно содержание игры (немножечко оставляло желать лучшего). В каких-то эпизодах мы могли сыграть гораздо продуктивнее. Но, опять же, нас подвела реализация. А это, как сказывается, от чрезмерного волнения. У вратаря соперника был хороший показатель: она хорошо поработала, сделала свою работу, чего нельзя сказать о наших подопечных. Тем не менее я думаю, что мы немножечко посмотрим еще свое же собственное видео, сделаем какие-то выводы и доработаем.