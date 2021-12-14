Биатлон. Белорус Сергей Бочарников выступит на этапе Кубка IBU

Новости Беларуси. Биатлонист Сергей Бочарников в нынешнем календарном году больше не выступит на этапах Кубка мира. Белорус отправлен на Кубок IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В общем зачете Сергей занимает 62-е место. В этом сезоне он принял участие в семи личных гонках. Его лучший результат – 33-е место в пасьюте в Эстерсунде. А худший – 60-я позиция, на которой он финишировал в спринте в том же Эстерсунде. Также Бочарников входил в состав эстафетной четверки.