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Биатлон. Белорус Сергей Бочарников выступит на этапе Кубка IBU

14 декабря 2021 22:37
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Новости Беларуси. Биатлонист Сергей Бочарников в нынешнем календарном году больше не выступит на этапах Кубка мира. Белорус отправлен на Кубок IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Белорус Сергей Бочарников выступит на этапе Кубка IBU-1

В общем зачете Сергей занимает 62-е место. В этом сезоне он принял участие в семи личных гонках. Его лучший результат – 33-е место в пасьюте в Эстерсунде. А худший – 60-я позиция, на которой он финишировал в спринте в том же Эстерсунде. Также Бочарников входил в состав эстафетной четверки.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Фотофакт

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