Главный тренер ГК СКА о подготовке к матчу с «Мешков Брест»: рабочее настроение. Думаю, игра будет интересной

Новости Беларуси. Вначале поражение, затем ничья. Что будет дальше? Гандболисты минского СКА провели открытую тренировку перед центральным матчем чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 декабря на своей площадке «армейцы» будут принимать извечного соперника – клуб «Мешков Брест». Дела в Лиге чемпионов не ладятся, поэтому поднимать моральный дух победами приходится в национальном чемпионате. Здесь мешковцам равных нет. Они фавориты не только предстоящей дуэли, но и всего турнира. За 13 игр нет ни одной осечки. А вот «армейцы» очки уже теряли, зато показывают отличные результаты в розыгрыше Еврокубка.

Придаст ли это подопечным Игоря Папруги необходимую для победы над лидером турнира уверенность, узнаем вечером 15 декабря. Стартовый свисток в спорткомплексе «Уручье» прозвучит в 19:00.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:

Хорошее рабочее, нормальное настроение. Мы решили задачу на данном этапе, на Еврокубках, сыграли довольно-таки результативный матч с «Машекой» в хорошем настроении. Подходим к важной игре, готовимся. В этом сезоне «Брест» немножко начинал натужно, поэтому в первой игре не хватило опыта. Во второй игре ребята услышали, получилось. Но игра на игру не приходится. «Брест» мобилизовался в Лиге чемпионов. Я не думаю, что на внутренней арене будут сбавлять обороты, поэтому думаю, что игра получится интересной. Не хочется думать о сопернике, хочется думать о своей команде. Хочется, чтобы они сыграли не хуже, чем в Бресте. Тогда будет достойный результат.