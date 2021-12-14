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Александр Качевский на финале Кубка Беларуси по пулевой стрельбе: здесь собрались лучшие спортсмены, уровень высокий

14 декабря 2021 14:53
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Новости Беларуси. В Минске стартовал финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В борьбе за награды сошлись самые топовые спортсмены страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лишних людей здесь нет: в тирах соревнуются только те стрелки, которые упорным трудом и отличными результатами на этапах Кубка доказали, что они достойны быть в числе лучших.

Александр Качевский на финале Кубка Беларуси по пулевой стрельбе: здесь собрались лучшие спортсмены, уровень высокий-1

В первый день участники разыграли три комплекта наград: в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у мужчин и женщин, а также в смешанных командах в пневматическом пистолете.

Александр Качевский на финале Кубка Беларуси по пулевой стрельбе: здесь собрались лучшие спортсмены, уровень высокий-4

Александр Качевский, победитель финала Кубка Беларуси по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка):
Начнем с того, что это финал Кубка. Здесь собрались, по сути, все лучшие спортсмены, которые за год показали результаты, подходящие под допуск к этому финалу Кубка. Квалификация, в принципе, нормальная. Если посмотреть по финалу, тоже уровень довольно высокий. Финал можно было бы и получше сделать – последние четыре выстрела. Юрий Щербацевич еще немножечко и меня догнал бы. Чуть-чуть, наверное, не хватило, последние три-четыре выстрела.

Александр Качевский на финале Кубка Беларуси по пулевой стрельбе: здесь собрались лучшие спортсмены, уровень высокий-7

Соревнования продлятся до 17 декабря. Впереди у стрелков большое количество выступлений и финалов, в которых они смогут проявить себя и завоевать драгоценные награды.

# Стрельба # Юрий Щербацевич # Александр Качевский # Фотофакт

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