Белорусы сыграли в хоккей с россиянами на старте Европейского олимпийского фестиваля

Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси начала выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде было несколько удалений, но дружины обошлись без заброшенных шайб. Счет открыли белорусы лишь на 31-й минуте. Отличился Матвей Морщенок.