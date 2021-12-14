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Белорусы сыграли в хоккей с россиянами на старте Европейского олимпийского фестиваля

14 декабря 2021 22:36
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Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси начала выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы сыграли в хоккей с россиянами на старте Европейского олимпийского фестиваля-1

В первом периоде было несколько удалений, но дружины обошлись без заброшенных шайб. Счет открыли белорусы лишь на 31-й минуте. Отличился Матвей Морщенок.  

Белорусы сыграли в хоккей с россиянами на старте Европейского олимпийского фестиваля-4

Помимо восточной соседки, в нашей группе также сверстники из Латвии, Чехии и Финляндии. С последней наши парни встретятся уже в среду, 15 декабря. Итоговые цифры матча против России на ваших экранах.  

# Хоккей Беларуси # Матвей Морщенок # Фотофакт

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