Белорусы сыграли в хоккей с россиянами на старте Европейского олимпийского фестиваля

Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси начала выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матчем с командой России сборная Беларуси начала выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом периоде было несколько удалений, но дружины обошлись без заброшенных шайб. Счет открыли белорусы лишь на 31-й минуте. Отличился Матвей Морщенок.
Помимо восточной соседки, в нашей группе также сверстники из Латвии, Чехии и Финляндии. С последней наши парни встретятся уже в среду, 15 декабря. Итоговые цифры матча против России на ваших экранах.