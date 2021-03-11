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Лучший результат у Анны Гуськовой. Как белорусы выступили на ЧМ по фристайлу в Казахстане?

11 марта 2021 14:45
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по фристайлу осталась без наград на чемпионате мира в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат у Анны Гуськовой. Как белорусы выступили на ЧМ по фристайлу в Казахстане?-1

В личных состязаниях лучший результат у Анны Гуськовой. Она стала пятой. А вот у мужчин в решающую часть никто не смог квалифицироваться.

Лучший результат у Анны Гуськовой. Как белорусы выступили на ЧМ по фристайлу в Казахстане?-4

11 марта состоялись смешанные прыжки. Наша сборная, в которую вошли Павел Дик, Макар Митрофанов и Анна Гуськова, заняла четвертое место.

# Фристайл # Анна Гуськова # Павел Дик # Макар Митрофанов # Фотофакт

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