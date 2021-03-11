Лучший результат у Анны Гуськовой. Как белорусы выступили на ЧМ по фристайлу в Казахстане?

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по фристайлу осталась без наград на чемпионате мира в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В личных состязаниях лучший результат у Анны Гуськовой. Она стала пятой. А вот у мужчин в решающую часть никто не смог квалифицироваться.