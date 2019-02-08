БФСО «Динамо» подвело итоги 2018 года
Новости Беларуси. БФСО «Динамо» справилось со всеми задачами, которые были поставлены в 2018 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным событием в мире спорта стала Олимпиада в Южной Корее, где выступало сразу 19 динамовцев. Итог – медали в биатлоне у Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.
А на паралимпиаде на счету спортсменов из этого физкультурно – спортивного общества 8 наград из 12. В 2019 году основное направление структуры – обеспечить достойное выступление спортсменов на II Европейских играх, а так же реализация комплексных мероприятий по совершенствованию деятельности организации.
Вадим Путьков, первый заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»:
На 2019 года главная задача – успешное выступление динамовцев II Европейских играх, а также на III Всемирных играх полицейских. Выполнение государственно-значимых задач по развитию сложно-прикладных видов спорта, а также подготовка перспективного резерва в спортивных школах.