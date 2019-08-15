Бежать, преодолевая себя: организаторы раскрыли секреты предстоящего Минского полумарафона

Новости Беларуси. Беги, Минск, беги! Обратный отсчет начался для Минского полумарафона. В 2019 году он пройдет 15 сентября и сегодня, ровно за месяц, организаторы раскрыли некоторые секреты предстоящего события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизменными остаются, пожалуй, лишь дистанции – 5, 10 и 21 километр. Во всем остальном марафон бьет собственные рекорды. Подробности у корреспондента Камиллы Шах.

Приветствую, дорогие друзья! Сейчас я буду прыгать в ущелье на банджи. Вас, в свою очередь, приглашаю на Минский полумарафон-2019. В 16 лет у Алексея Талая случилась трагедия – он потерял руки и ноги, а сегодня он в составе национальной паралимпийской сборной по плаванию. И посол Белорусской федерации легкой атлетики. Свой прыжок в ущелье спортсмен посвящает грядущему полумарафону. И в очередной раз доказывает, что барьеры – они только в голове! За криками болельщиков еле слышно, как на вопрос о впечатлениях после прыжка Алексей отвечает: «Невероятно!».

Пожалуй, ради этого же чувства каждый год полумарафон бегут десятки тысяч человек. И среди них все больше корпоративных участников. Крупные компании делают ставку на спорт. Нанимают тренера и бегут к победе большой командой. Подготовку к очередному марафону начинают задолго до основного состязания. Чтобы легкая атлетика не стала тяжелым испытанием.

Владимир Журавлев, тренер по бегу:

Если не уверены в себе, тем более месяц остался, можно подготовиться к пятерочке. Если вообще не уверены в себе, просто придите поддержать других бегунов – окунетесь в эту атмосферу. Понравится – уже в следующем году пробежите 5 либо 10, либо 21 километр.

К юбилейному – пятому полумарафону – организаторы придумали ряд новшеств. Во-первых, это медали. В композиции нынешних отражение нашли и спортивные стремления, и национальный колорит. Во-вторых, по следам Лесика у полумарафона тоже появился свой символ – Заяц – правда, пока безымянный. Тому, кто предложит лучшее имя – в подарок и сам символ, и бесплатная регистрация на любую дистанцию марафона.