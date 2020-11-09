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Без главного тренера и ключевых игроков. Минское «Динамо» готовится к матчу против «Сибири»

09 ноября 2020 19:56
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Новости Беларуси. Без Паре, Клинкхаммера и Вудкрофта. Хоккейное минское «Динамо» огласило состав на очередную выездную серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 ноября команда отправилась в турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан. Однако по медицинским показаниям за бортом остались Роб Клинкхаммер – у него повреждение нижней части тела и Франсис Паре – у него диагностирована простуда.

Без главного тренера и ключевых игроков. Минское «Динамо» готовится к матчу против «Сибири»-1

Также в списке травмированных Альмквист, Когалев и Грецкий. Выездную серию пропустит и главный тренер Крэйг Вудкрофт. Как сообщает пресс-служба «Динамо», специалист остался в Беларуси по состоянию здоровья.

Без главного тренера и ключевых игроков. Минское «Динамо» готовится к матчу против «Сибири»-4

Первый матч «бело-синие» проведут 11 ноября против «Сибири». Сейчас минчане с 24 баллами располагаются на 6-й строчке турнирной таблицы «Запада».

Без главного тренера и ключевых игроков. Минское «Динамо» готовится к матчу против «Сибири»-7

Напомним, предыдущую неделю «зубры» провели в режиме тренировок, так как КХЛ ушла на международную паузу.

# Хоккей Беларуси # Роб Клинкхаммер # Франсис Паре # Крэйг Вудкрофт # Адам Альмквист # Александр Когалев # Вячеслав Грецкий # Фотофакт

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