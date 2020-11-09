Без главного тренера и ключевых игроков. Минское «Динамо» готовится к матчу против «Сибири»

Новости Беларуси. Без Паре, Клинкхаммера и Вудкрофта. Хоккейное минское «Динамо» огласило состав на очередную выездную серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 ноября команда отправилась в турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан. Однако по медицинским показаниям за бортом остались Роб Клинкхаммер – у него повреждение нижней части тела и Франсис Паре – у него диагностирована простуда.

Также в списке травмированных Альмквист, Когалев и Грецкий. Выездную серию пропустит и главный тренер Крэйг Вудкрофт. Как сообщает пресс-служба «Динамо», специалист остался в Беларуси по состоянию здоровья.

Первый матч «бело-синие» проведут 11 ноября против «Сибири». Сейчас минчане с 24 баллами располагаются на 6-й строчке турнирной таблицы «Запада».