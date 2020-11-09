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Уверенный старт. Александра Саснович прошла во второй круг турнира в Линце

09 ноября 2020 19:45
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Новости Беларуси. Александра Саснович уверенно дебютировала на теннисном турнире в австрийском Линце. В 1\8 финала белоруска отдала оппонентке только 4 гейма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уверенный старт. Александра Саснович прошла во второй круг турнира в Линце-1

Играла наша спортсменка с американкой Бернардой Пера. Именно она располагается в мировом рейтинге выше. Однако в итоге сильнее оказалась Саснович. Правда, для этого пришлось потрудиться.

Уверенный старт. Александра Саснович прошла во второй круг турнира в Линце-4

В первом сете была более-менее равная борьба. Но в нужный момент белоруска прибавила и победила – 6:3. А во второй партии оппонентка уже практически не сопротивлялась и смогла положить в собственную копилку скромный один гейм.

Саснович идет дальше – 6:3, 6:1.

# Теннис # Александра Саснович # Бернарда Пера # Фотофакт

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