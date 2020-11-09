Уверенный старт. Александра Саснович прошла во второй круг турнира в Линце

Новости Беларуси. Александра Саснович уверенно дебютировала на теннисном турнире в австрийском Линце. В 1\8 финала белоруска отдала оппонентке только 4 гейма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Играла наша спортсменка с американкой Бернардой Пера. Именно она располагается в мировом рейтинге выше. Однако в итоге сильнее оказалась Саснович. Правда, для этого пришлось потрудиться.