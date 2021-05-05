Хоккей. Егор Шарангович забросил 16-ю шайбу в НХЛ

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович продолжает забрасывать в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью шайба нашего форварда спасла «Нью-Джерси» от поражения в основное время и перевела игру в овертайм, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович без особых проблем на синей линии справился с защитником «Бостона» Майком Райли и выскочил один в ноль, поразив дальний угол ворот. В дополнительное время Павел Заха принес «Дэвилз» победу – 4:3.

Помимо гола Егор Шарангович дважды бросил по воротам, совершил два перехвата и завершил встречу с показателем полезности «+2». На льду он провел 16 минут 58 секунд – это 24 смены.