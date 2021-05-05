Прямой эфир

Хоккей. Егор Шарангович забросил 16-ю шайбу в НХЛ

05 мая 2021 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Егор Шарангович продолжает забрасывать в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью шайба нашего форварда спасла «Нью-Джерси» от поражения в основное время и перевела игру в овертайм, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Егор Шарангович забросил 16-ю шайбу в НХЛ-1

Шарангович без особых проблем на синей линии справился с защитником «Бостона» Майком Райли и выскочил один в ноль, поразив дальний угол ворот. В дополнительное время Павел Заха принес «Дэвилз» победу – 4:3.

Помимо гола Егор Шарангович дважды бросил по воротам, совершил два перехвата и завершил встречу с показателем полезности «+2». На льду он провел 16 минут 58 секунд – это 24 смены.

Всего в сильнейшей лиге мира белорус провел 51 матч, забросив 16 шайб и отдав 13 передач. Всего 29 очков.

Хоккей. Егор Шарангович забросил 16-ю шайбу в НХЛ-4

Следующий матч «Нью-Джерси» проведет в ночь на 7 мая против «Айлендерс». До конца сезона «дьяволам» осталось сыграть в трех встречах, последняя из которых запланирована на 11 мая.

# Хоккей # Егор Шарангович # Майк Райли # Павел Заха # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Уже прошли квалификацию в основную сетку». Минск принимает международный теннисный турнир
04 мая 2021 21:01

«Уже прошли квалификацию в основную сетку». Минск принимает международный теннисный турнир

Хоккей. Шейн Принс покидает минское «Динамо»
04 мая 2021 20:12

Хоккей. Шейн Принс покидает минское «Динамо»

Первый сет взяла всего за 23 минуты. Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде
04 мая 2021 20:10

Первый сет взяла всего за 23 минуты. Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде